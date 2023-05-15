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Судостроение и судоходство

На базе СПО «Арктика» создан всероссийский консорциум электромонтажных предприятий

монтажмонтаж © sudostroenie.info

Северное производственное объединение «Арктика» (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК) выступило учредителем автономной некоммерческой организации «Консорциум электромонтажных предприятий „6-й Главк“». О регистрации организации сообщили в пресс-службе СПО «Арктика» 15 мая.

Создание консорциума стало одним из этапов реализации проекта «Центр технологической специализации «ОСК-Электромонтажные работы». Планируется, что консорциум объединит на принципах равноправного партнёрства около 30 российских предприятий судового электромонтажа, поставщиков электрооборудования, кабельной продукции и научно-исследовательские организации. В качестве главной миссии консорциума заявлено содействие комплексному развитию и росту подотрасли судовой электротехники России.

По словам генерального директора СПО «Арктика» Олега Логинова, создание консорциума позволит выработать единые, универсальные решения возникающих проблем: «Это не только сократит временные и материальные затраты, но и даст синергетический эффект, станет импульсом для активного развития отечественного судостроения».

Предполагается, что одной из главных задач «6-го Главка» станет унификация и стандартизация технологических процессов. Сегодня каждое электромонтажное предприятие самостоятельно разрабатывает технологические решения под каждое конкретное судно. В дальнейшем в ходе сервисного обслуживания или ремонта другое предприятие отрасли аналогично вынуждено перестраивать свою работу под каждый заказ. Похожая ситуация сложилась и с судовым осветительным оборудованием, замена которого в ряде случаев требует дополнительных затрат в силу своей уникальности.

«Консорциум станет той площадкой, на которой электромонтажные предприятия, производители кабельной продукции, электрооборудования, проектанты смогут выработать единые решения, которые будут транслироваться на всю отрасль», — заявил руководитель АНО «Консорциум ЭМП «6-й Главк» Вадим Малков.

Такая кооперация откроет возможности не только для снижения стоимости и сокращения сроков выполнения работ, но и обеспечит равномерную загрузку производственных мощностей всех участников консорциума, чтобы не допускать дефицита или перепроизводства. Кроме того, она позволит компенсировать нехватку квалифицированных кадров благодаря перекрёстному привлечению специалистов из компаний-партнёров.

В дальнейшем в состав «6-го Главка» смогут войти предприятия из смежных отраслей.
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/39337.html

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Северное производственное объединение "Арктика" (СПО "Арктика")
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    15.05.2319:18:42

    Очень интересное начинание — когда-то главки строились сверху вниз, а тот наоборот. Конечно это другий главк, но народ стал понимать — надо обьединяться разумным образом.

    #1262337
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