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Инновации

«Газпром нефть» построила первое в Заполярье здание с помощью 3D-принтера

«Газпром нефть» построила первое в российском Заполярье здание методом 3D-печати в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В нем расположена зона отдыха для сотрудников производственной базы «Газпромнефть-Снабжения». Строительство с помощью 3D-принтера в 1,5 раза быстрее и в среднем на 30% дешевле традиционных способов.

Газпром нефтьГазпром нефть © www.gazprom-neft.ru

Здание построено из пенобетона 3D-принтером российского производства на заранее установленном фундаменте. С помощью технологии напечатаны не только стены, но также мебель и элементы декора. Помещение украшено рисунками с элементами орнаментов коренных народов Севера.

Высокая энергоэффективность материалов позволила оптимизировать энергопотребление здания: оно не требует отопления в весенний и осенний периоды, в помещении сохраняется комфортная температура и влажность воздуха. Для зимнего сезона здесь установлена система электрического отопления.

«Технологии 3D-печати дают возможность сделать строительство и эксплуатацию зданий более экологичными, повысить скорость возведения производственных объектов и при этом снизить расходы. Мы видим перспективы в использовании строительной 3D-печати, в том числе в арктических регионах. Несмотря на свою футуристичность, здание органично вписалось в природный ландшафт Обского причала».

Дмитрий Потапов

генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения»
Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...rintera/?ysclid=lhsqvrsa9o677970858

инновации, строительство, ЯНАО
  • Нет аватара srozmirovich
    18.05.2317:45:54

    Новости — большой плюс! Арктика должна стать двигателем научно-технического развития России!    

    Остается добавить, что авторы релиза из PR-службы Газпромнефти в очередной раз не удосужились написать, кто является производителем «3D-принтера российского производства». Исправляю это упущение: «Постройкой занималась компания 3D4Art — https://3d4art.ru/. Создатели использовали 3D‑принтер производства российской группы компаний «АМТ» — https://amt-print.com/ ". Вот тут есть масса интересных деталей: https://3d4art....BC%D0%B0%D0%BB/    

    #1262511
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