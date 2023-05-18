«Газпром нефть» построила первое в Заполярье здание с помощью 3D-принтера
«Газпром нефть» построила первое в российском Заполярье здание методом 3D-печати в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В нем расположена зона отдыха для сотрудников производственной базы «Газпромнефть-Снабжения». Строительство с помощью 3D-принтера в 1,5 раза быстрее и в среднем на 30% дешевле традиционных способов.
Газпром нефть © www.gazprom-neft.ru
Здание построено из пенобетона 3D-принтером российского производства на заранее установленном фундаменте. С помощью технологии напечатаны не только стены, но также мебель и элементы декора. Помещение украшено рисунками с элементами орнаментов коренных народов Севера.
Высокая энергоэффективность материалов позволила оптимизировать энергопотребление здания: оно не требует отопления в весенний и осенний периоды, в помещении сохраняется комфортная температура и влажность воздуха. Для зимнего сезона здесь установлена система электрического отопления.
«Технологии 3D-печати дают возможность сделать строительство и эксплуатацию зданий более экологичными, повысить скорость возведения производственных объектов и при этом снизить расходы. Мы видим перспективы в использовании строительной 3D-печати, в том числе в арктических регионах. Несмотря на свою футуристичность, здание органично вписалось в природный ландшафт Обского причала».
Дмитрий Потапов
генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения»
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18.05.2317:45:54
18.05.2322:04:11