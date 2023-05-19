«Кузбассразрезуголь» провёл крупнейшую модернизацию горнотранспортного оборудования

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Угледобывающая компания «Кузбассразрезуголь» благодаря крупнейшей в истории предприятия программе модернизации горной техники обновила почти половину парка карьерных самосвалов, треть парка бульдозеров и грейдеров.

«Масштабная программа модернизации основного горнотранспортного оборудования позволила УК „Кузбассразрезуголь“ за последние три года обновить почти половину парка карьерных самосвалов и треть парка бульдозеров и грейдеров. Только в 2023 году на вооружение горняков поступит более 100 единиц горной техники, в том числе 90 самосвалов „Белаз“ грузоподъемностью от 55 до 220 тонн», — рассказали в пресс-службе.

Директор по производству предприятия подчеркнул, что реализуемая программа модернизации оборудования является крупнейшей в истории компании. «Современная высокопроизводительная техника позволяет нам формировать горнотранспортные комплексы для эффективной угледобычи, способствует повышению уровня охраны труда, промбезопасности и снижению уровня экологической нагрузки», — приводит пресс-служба его слова.

Всего с 2021 года горняки получили 278 карьерных самосвалов, 51 бульдозер и грейдер, более 25 гидравлических экскаваторов, более 300 машин, среди которых пассажирский автотранспорт, техника для ремонта и монтажа оборудования, ремонта и содержания технологических и железных дорог.

УК «Кузбассразрезуголь» — одна из крупнейших в России угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе предприятия работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе один из крупнейших в России разрез «Бачатский», а также угольная шахта «Байкаимская». Общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.