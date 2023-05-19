Тверской вагоностроительный завод приступил к созданию поезда «Иволга 4.0»

Тверской вагоностроительный завод приступил к созданию новой модели поезда «Иволга» — «Иволга 4.0». Главное отличие новинки — третья дверь в промежуточных вагонах.

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Первые «трёхдверные составы» появятся на МЦД-4 в конце 2023 — начале 2024 года.

«Полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируем в ближайшие полтора года, постараемся раньше», — написал московский градоначальник, добавив, что в сборке поездов используются преимущественно отечественные детали и оборудование.

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Он также подчеркнул, что власти Москвы планируют закупить у тверского предприятия 95 поездов «Иволга» к 2025 году после запуска МЦД-3 и МЦД-4.

«На действующих диаметрах подвижной состав обновили за первый год работы. По МЦД-1 и МЦД-2 курсируют современные составы ЭП2Д, двухэтажные аэроэкспрессы и поезда «Иволга», созданные специально для наземного метро. На других направлениях также началось постепенное обновление подвижного состава, которое продолжится и после запуска МЦД-3 и МЦД-4. В 2022-2025 годах планируется закупить 95 поездов «Иволга», — заявил он.