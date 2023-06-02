В Калуге открылся детский сад «Весна»
В четверг, 1 июня, в правительстве Калужской области сообщили об открытии нового детского сада «Весна», который находится на Правом берегу на улице Заречной, 72А.
Детский сад сможет принять 125 детей.
— В нем яркие, просторные помещения и уютная территория. Здесь будет 5 групп, в том числе ясельные. Есть оборудованный спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, — сообщили представители правительства. — Новое дошкольное учреждение распахнет двери для детей 1 сентября. Сейчас идет комплектование.
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