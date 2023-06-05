НЭВЗ выполнил план 2023 года по поставкам электровозов ЭП1М

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в АО «Трансмашхолдинг») передал в депо Киров Горьковской железной дороги пассажирский электровоз переменного тока ЭП1М № 824.

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Это последний локомотив из партии в 6 единиц, заказанной ОАО «РЖД» в 2023 году в рамках инвестиционной программы «Приобретение тягового подвижного состава».

Теперь локомотивный парк ЭП1М в депо Киров составляет 146 единиц. Кировский железнодорожный узел довольно крупный, находится на северной ветке Транссиба и соединяет Санкт-Петербург, а также Москву через Ярославль с Уралом и Сибирью. ЭП1М способен водить состав из 24 пассажирских вагонов по участкам с подъемом в 9‰ и в климатических условиях с влажностью воздуха до 95-100% на скорости до 140 км/ч.

Применение системы МСУД-Н с функцией беспроводной передачи данных и спутниковой навигацией ГЛОНАСС и модернизированным блоком управления БУ-193-02 с расширенными функциями позволяет через блок регистрации и передачи данных (БРПД) оперативно передавать информацию по сетям стандарта GSM в режиме реального времени на серверы завода и локомотивного депо о состоянии основного оборудования электровоза, об управляющих действиях машиниста и местоположении локомотива (определение координат с помощью системы ГЛОНАСС) при возникновении нештатных ситуаций.

В депо Киров электровозы ЭП1М на постоянной основе эксплуатируются с середины 2016 года. Обслуживание и ремонт осуществляет одно из крупнейших в стране по обслуживанию пассажирских локомотивов переменного тока сервисное локомотивное депо Киров-Вятка ООО «ТМХ-Сервис».

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География поставок ЭП1М весьма обширна. Они успешно работают во всех климатических поясах России: от Полярного круга и Северо-Западных границ страны до Восточной Сибири и Северного Кавказа и получают самые положительные отзывы железнодорожников.

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