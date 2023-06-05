Федеральный детский реабилитационный центр открылся в подмосковном Подольске

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В подмосковном Подольске открылся Федеральный детский реабилитационный центр. Самую современную специализированную помощь здесь смогут получить около шести тысяч пациентов ежегодно.

Федеральный детский реабилитационный центр построен в рамках национального проекта «Здоровье». Возведение четырехэтажного здания на 48 тысячах квадратных метров началось в 2018 году. И вот теперь он начал принимать первых пациентов.

«Мы будем принимать детей со всех регионов России. К нам может обратиться как родитель на почту со своей проблемой, так и регион», — отметила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

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В медучреждении самое современное оборудование — более тысячи единиц. Здесь могут помочь ребенку с любым заболеванием, даже с редкими — так называемыми орфанными. А также с онкологией и ДЦП.

А это многофункциональный комплекс реабилитации. При помощи этого устройства можно тренировать все группы мышц и разрабатывать суставы. Тренажер подстраивается под пациента индивидуально. К примеру, после перелома такое упражнение, заданное компьютером, позволяет быстрее разработать конечность, и если вначале машина его будет по сути делать за человека, то к концу реабилитации он сможет сам.

И здесь же полный комплекс водолечения. Четыре бассейна с разной глубиной и температурой воды позволяют улучшать здоровье, как например, этим детям с сахарным диабетом.

«У нас есть рецепторы на коже, которые подстраиваются под температуру воды. С их помощью сосуды сужаются или расширяются. Микроциркуляция улучшается, для детей с сахарным диабетом это очень важно», — сказала врач физической реабилитационной медицины Анастасия Немеровская.

Специализированную помощь в круглосуточном стационаре будут получать пять тысяч детей в год. Еще около тысячи будут проходить реабилитацию в дневном стационаре