Электропоезд ЭП3Д прошел ресертификацию

© tmholding.ru

Электропоезд переменного тока ЭП3Д производства Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), состоящий из отечественных комплектующих, успешно прошел ресертификацию. Сертификат, выданный Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ»), позволяет серийно производить поезда на протяжении еще пяти лет.

ЭП3Д является полностью отечественной разработкой и выпускается на ДМЗ с 2016 года. За восемь лет с начала производства ЭП3Д реализовано 85 электропоездов четырех-, шести- и восьмивагонной составности. Поезда эксплуатируются на Северо-Кавказской, Дальневосточной, Приволжской, Красноярской, Горьковской, Юго-Восточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорогах и в Республике Казахстан.

Доля отечественных комплектующих в конструкции электропоезда и в прошлые годы была близка к 100%. В процессе подготовки к ресертификации, оставшиеся узлы и детали зарубежного производства были заменены на отечественные аналоги.Сертификационные испытания проводились на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» в городе Щербинке, на территории ДМЗ и на Горьковской железной дороге.

Подвижной состав прошел проверку по более чем 120 показателям, в числе которых параметры тормозной системы, системы электрической защиты, микроклимата, работа систем безопасности и пожаротушения, прочность кузова, оценка условий для проезда пассажиров с инвалидностью. Результаты испытаний подтвердили соответствие электропоезда требованиям Технического регламента Таможенного союза. Полученный сертификат позволяет без ограничений эксплуатировать электропоезда модели ЭП3Д на территории стран Евразийского экономического союза.