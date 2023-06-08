Скоростной электропоезд РЖД «Ласточка» совершил первый регулярный рейс из Сочи в Гагру

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Скоростной электропоезд РЖД «Ласточка» совершил 8 июня первый регулярный рейс из Сочи в Гагру с 60 пассажирами.

«Сегодня в первый рейс на „Ласточке“ в Гагру из Сочи приехали 60 пассажиров, не считая нас — представителей АЖД и РЖД, и, кстати, мы также, как и все пассажиры, купили проездные билеты. Для первого дня 60 пассажиров хороший результат. Мы знаем, что спрос на проезд на „Ласточке“ в Гагру растет», — сообщил гендиректор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава.

На момент телефонного разговора пассажиры электропоезда были на станции Цандрипш (Абхазия) и проходили паспортный контроль. «Контроль осуществляется внутри вагонов без высадки пассажиров. Электропоезд удобный, комфортабельный, и я уверен, многие захотят им пользоваться, как туристы, так и местные жители», — сказал глава АЖД.

По словам Читанавы, «Ласточка» будет ходить каждый день. «Мы сделаем все возможное, чтобы со следующего года электропоезд стал курсировать и до Сухума, но это требует огромной работы. Мы четыре месяца безвылазно работали на перегоне Псоу — Гагра и проделали большой объем работы, чтобы „Ласточка“ пошла по маршруту Сочи — Гагра. До начала регулярного движения было два тестовых заезда», — сказал Читанава.

«Ласточки» будут ежедневно отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54 мск; из аэропорта Сочи в 18:52 мск; из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07:30 мск; из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15 мск. Время в пути составит около трех часов. В зависимости от маршрута составы будут совершать остановки на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, а также на остановочных пунктах Гагрыпш, Абаата. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).