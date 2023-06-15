Первая российская система автоматического контроля качества тротуарной плитки

Машинное зрение на производстве тротуарной плитки © Фото из открытых источников

На заводе по производству тротуарной плитки «Выбор» установлена первая российская система автоматического контроля продукции, основанная на технологиях машинного зрения и искусственного интеллекта QuatroPBC.

Это первое практическое внедрение на производство подобной системы для контроля ключевых параметров продукции. Система установлена в рамках модернизации действующей линии.

QuatroPBC система автоматического контроля продукции © Фото из открытых источников

Система QuatroPBC представляет собой установку с набором промышленных камер, лазера и программного обеспечения собственной разработки. Конструкция установлена на производственную линию, над конвейером. С помощью камер непрерывно производятся фотосъемка всей продукции — для выявления дефектов и брака, а с помощью лазера измеряется высота продукции. Полученная информация обрабатывается искусственным интеллектом и выводится на специальный экран оператора. Где уже фиксируются и выводятся в виде отчетов все отклонения, % бракованной продукции, общий объем продукции и другие параметры.

По словам генерального директора Quatromatic Константина Панченко:

«Мы объединяем современные технологии машинного зрения и искусственного интеллекта для создания удобных систем контроля качества и отслеживания дефектов продукции. Система позволяет быстро и точно определять соответствие продукции стандартам качества и сразу же обнаруживать любые отклонения на производстве строительных материалов, таких как тротуарная плитка, шифер, фанера, строительные блоки, кирпич.

Производители строительных материалов нуждаются в подобных решениях. Так как многие пытаются разработать подобное решение своими силами, на коленке. Не всегда это получается сделать в итоге. Мы, как IT-компания, обладаем компетенциями в этой области и создаем готовые решения, которые сразу готовы к эксплуатации»

Посмотреть обзор системы на заводе «Выбор» ©Видео с youtube.com