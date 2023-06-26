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Транспорт и логистика

Полностью отечественный электропоезд ЭП2ДМ прошел сертификацию

Электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ производства Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), созданный на отечественной компонентной базе, успешно прошел сертификацию.

 © tmholding.ru

Сертификат, выданный Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ»), позволяет серийно выпускать модифицированные электропоезда на протяжении пяти лет.

Электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ является полностью отечественной разработкой. Созданию технологической новинки способствовало софинансирование со стороны Фонда развития промышленности РФ. Подвижной состав изготовлен с учетом пожеланий пассажиров и компаний-перевозчиков, к его производству привлечено 80 российских предприятий.

Экстерьер и интерьер поезда серьезно преобразились по сравнению с предыдущими моделями. ЭП2ДМ получил маску головного вагона новой формы, дизайн которой разработан национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и соответствует принятой в Трансмашхолдинге концепции «ДНК бренда».

Обновлены ключевые элементы внутренней отделки. Усовершенствована конструкция пассажирских диванов — при встречной посадке пассажиров обеспечено дополнительное пространство (4-6 см). Салоны оснащены ЖК-информационными табло, эргономичными поручнями, светодиодным освещением, высокоскоростным WI-FI. Динамику пассажиропотока будет отслеживать интеллектуальная система видеонаблюдения. В головных вагонах созданы условия для проезда пассажиров с инвалидностью.

Сертификационные испытания поезда проводились на Экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» в г. Щербинка и на территории ДМЗ. Эксперты проверили тягово-энергетические, динамико-прочностные, экологические и санитарно-гигиенические характеристики, функциональную безопасность и другие параметры подвижного состава.

Результаты испытаний подтвердили соответствие электропоезда требованиям Технического регламента Таможенного союза. Полученный сертификат позволяет эксплуатировать электропоезда модели ЭП2ДМ на территории стран Евразийского экономического союза. Его серийное производство начнется уже в июне 2023 года.

Справка:

Трансмашхолдинг — крупнейший в России разработчик и производитель современного моторвагонного подвижного состава. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
Источник: https://tmholding.ru/media/events/31934.html

транспорт, железная дорога, электропоезд, сертификация, Трансмашхолдинг, Демихово
  • Нет аватара Денис Денисофф
    26.06.2318:13:08

    Хах, только под постом о юбилее ДМЗ, надеялся, что они созданием нового современного поезда займутся!))) Ан нет. ДМЗ хватит издеваться над бедной рижской электричкой! Дайте ей уже помереть достойно!)))

    Будем надеяться, что это последняя «модернизация» и потом они спроектируют что-то способное создать реальную конкуренцию Иволге, как по комфорту, так и по ТТХ.

    #1264818
    • Нет аватара vlad_i_slav
      26.06.2320:17:22

      Что значит по-вашему современный поезд?)

      На плазменных двигателях чтоли?

      Зачем отказываться от того, что и так хорошо работает? Салон обновили. Двигло новое. КПД отличный.

      Что не хватает-то?

      #1264825
      • Нет аватара Денис Денисофф
        26.06.2320:57:38

        Вы видимо не в курсе, но от ЭР2 (62 года выпуска РВЗ), ЭП2Д отличается только кабиной, отделкой салона и покраской. Т. е. по факту этому поезду более 60 лет (реле, трансформаторы, тележки, тормозная система и т. д. по списку). И да, та же наша Иволга, в сравнении с ним — звездолёт на плазменных двигателях.))

        Я бы с вами согласился — работает и фиг бы с ним. Если бы он стоил, хотя бы раза в два дешевле Иволги. Но нет, они практически равны по стоимости.

        Ну представьте, приходите вы домой и заявляете, что купили новый телевизор за 50тыс рублей. И достаёте из коробки телек с кинескопом. Я думаю, вам жена скорую вызвала бы.)))

        Ну уже всё что можно выжали из бедолаги ЭР, ну не рассчитан он был изначально под наши современные хотелки. У ДМЗ есть же мощности для создания современного поезда со всякими асинхронными двигателями, дисковыми тормозами, кондиционерами и сквозными проходами по поезду. Он, в отличии от Синары, способен сам производить поезда.

        #1264830
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