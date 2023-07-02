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С началом специальной военной операции у заводов и специализированных предприятий Черноморского флота забот прибавилось. Каждая производственная структура сегодня ориентирована на срочное оказание помощи кораблям и частям, участвующим в боевых операциях. С максимальной эффективностью действует, в том числе, и Севастопольский ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения, работой которого руководит капитан 2 ранга запаса Евгений Лапиков.

Завод предназначен для поддержания технической готовности кораблей и частей ЧФ, обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения. В период проведения СВО номенклатура работ даже стала больше. Кроме того, в центре внимания руководства завода сроки выполнения заказов по ремонту поврёжденной техники или изношенных от интенсивного использования артиллерийских и ракетных комплексов.

Следует отметить, что ремонтный завод ракетноартиллерийского вооружения ЧФ — старейшее предприятие флота. Завод — преемник артиллерийских мастерских, которые были созданы на Черноморском флоте 150 лет назад.

Уникальность завода в том, что он является единственным исполнителем работ по ремонту всего артиллерийского вооружения кораблей Черноморского флота, а также стрелкового вооружения береговых войск и оптических приборов самого разного назначения.

Конечно, в условиях специальной военной операции требования к подаче информации весьма жесткие и ограничений довольно много. Но есть работы, которые можно указать без ущерба для флота и завода. Так, за первые месяцы 2023 года завод выполнил около 80 заказов флота, связанных с устранением неисправностей ракетноартиллерийского вооружения кораблей и частей флота.

Особо важные работы прошли на БДК «Новочеркасск», связанные с монтажом, подключением и настройкой корабельного комплекса постановки пассивных помех. За эти месяцы, учитывая изменения обстановки, было восстановлено несколько десятков пулеметных установок 2М-1 и 25-мм установок 2М-3М. Часть из них была установлена на БДК «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», СКР «Ладный» и «Пытливый», плавбазе «Порт Оля». Остальные — значительно усилили ПВО главной базы. Эти артиллерийские установки уверенно уничтожают вражеские дроны, причем как воздушные, так и морские.

Из последних успехов — восстановление технической готовности электрооборудования нескольких боевых машин 21БМ-ПД. Кроме того, специалистами завода в кратчайшие сроки разработан и реализован проект по монтажу пусковой установки неуправляемых авиационных ракет на наземном носителе. Заводом изготовлены две такие мобильные установки, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Ещё одна интересная работа выполнена заводчанами: перевооружены на более мощные артиллерийские установки трофейные катера «Вышгород» и «Аккерман». После такой модернизации катера готовы действовать по своему предназначению более эффективно. Сейчас в процессе модернизации находится катер проекта 1400 «Гриф».

Как показал опыт СВО, ремонтный завод ракетноартиллерийского вооружения ЧФ активно и эффективно содействует с кораблями и частями флота в решении боевых задач, оперативно реагирует на запросы ракетчиков и комендоров. Когда черноморцы получают оружие из рук заводчан, моряки уверены — оно не подведёт. А надёжность ракетных и артиллерийских комплексов, дополненная профессионализмом их расчетов, обеспечивает успешное выполнение задач СВО и приближение нашей победы.

Автор: Андрей ЛУБЯНОВ