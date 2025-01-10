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artal 10 января 2025, 08:30 118 Производство

В Севастополе наладили производство нанопорошков

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Производство пяти видов нанопорошков из металлического вторсырья наладили в Севастополе. Подобные наночастицы можно использовать для улучшения качеств композиционных и радиозащитных материалов, строительных смесей, бетона, цемента, керамики, сообщил ТАСС директор центра коллективного пользования «Перспективные технологии и материалы» Севастопольского государственного университета Владимир Гавриш.

Первые нанопорошки, позволяющие расщеплять смог и обеззараживать помещения, получили в Севастопольском государственном университете в 2020 году.

«Мы отладили и запустили производство нанопорошков. Находимся в активном поиске заказчиков», — сказал собеседник агентства.

Общий объем производства пяти видов нанопорошков составляет до 100 кг в месяц. В зависимости от применения они способны улучшать исходные качества, например, композиционных, строительных материалов. Так, добавление вольфрама в минимальном количестве — до 5% увеличивает механические и теплофизические свойства полиэтилена в 1,2 раза. Использование композитного материала на основе матрицы из полиуретана с добавлением нанопорошков при прочих равных условиях может рассматриваться для использования в дозиметрии, космической технологии для облегчения веса различных конструкционных изделий. Наномодифицированный бетон поглощает меньше влаги и становится вдвое прочнее.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/22847231?...16544c4-c84e-5f60-9674-bdeb07b15b1c

  • artal
  • 0
Севастополь, нанопорошок, СевГУ
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