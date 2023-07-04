«Калашников» запускает школу производственного обучения
АО «Концерн «Калашников» открыло собственный центр компетенций по подготовке квалифицированных специалистов предприятий концерна «Калашников».
Обучение проводится по 26-ти профессиям: слесарь механосборочных работ, фрезеровщик, шлифовщик, механик, контролер системы качества, оператор станков с программным управлением и др.
В течение всего срока подготовки ученики получают стипендию, а по завершении — удостоверение о присвоении разряда. Ежегодно в школе смогут получить профессиональное образование до 1100 человек. Занятия проводятся ежедневно в рабочее время, в очной форме от трех до шести месяцев.
Обучение в школе позволит не только подготовить для предприятий концерна высококвалифицированные кадры, но и адаптировать персонал к производственной системе и сформировать у него корпоративные ценности.
Школа приглашает на повышение квалификации и переподготовку действующих работников предприятий и учеников без опыта работы на обучение по рабочим профессиям.
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