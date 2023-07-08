Самый компактный в мире космический телескоп запустили на орбиту

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Самый компактный в мире космический телескоп отправили на земную орбиту следить за Солнцем. Прибор под названием СОЛ запустили с космодрома Восточный вместе со спутником Метеор № 2-3.

Вес размещенного на наноспутнике НОРБИ-2 телескопа — всего два килограмма, размеры: 20×10×10 см. Его создали ученые Института солнечно-земной физики СО РАН в партнерстве с коллегами из Института космических исследований РАН, Новосибирского государственного университета и Института физики микроструктур РАН.

Уникальный миниатюрный аппарат поможет вовремя фиксировать солнечные вспышки: в такие моменты в короне звезды нагреваются большие объемы плазмы до температур в несколько миллионов градусов. Тепловое излучение такой плазмы заметно лишь в коротковолновом диапазоне, который с поверхности Земли не увидеть.

Конечно, иногда на Солнце случаются сверхмощные события, энергия которых «пробивает» верхние слои, и тогда это замечают астрономы из обсерваторий в разных точках нашей планеты. СОЛ же позволяет не ждать таких экстремальных случаев, а наблюдать практически все вспышки.

Чтобы собирать и фокусировать ультрафиолетовое излучение с такими короткими волнами, в «нанотелескоп» встроили специальные отражающие зеркала с многослойным металлическим покрытием. Точность оптики телескопа позволяет «различить» на Солнце детали размером около двух тысяч километров.

Сейчас в космосе нет других российских солнечных телескопов, поэтому СОЛ стал первым за многие годы отечественным космическим средством наблюдения за Солнцем.