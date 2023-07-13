В Юрьев Польском Владимирской области открылся новый корпус детской поликлиники

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Для строительства медучреждения было вложено почти 100 миллионов рублей.

В поликлинике помощь детям будут оказывать педиатры и узкие специалисты. Медучреждение будет обслуживать около 5,5 тысяч маленьких пациентов из города Юрьев-Польского и района, ежедневно смогут принимать около 200 человек.

Двухэтажное здание медучреждения было пристроено к старому корпусу районной поликлиники на улице 1 мая. У здания новой детской поликлиники есть отдельный вход для больных детей, открытая регистратура, централизованный колл-центр, игровая зона, колясочная, комната для кормления, а также зоны комфортного пребывания в холлах.

© zebra-tv.ru

© zebra-tv.ru

© zebra-tv.ru

© zebra-tv.ru

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