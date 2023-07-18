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Армия и Флот

Ростех передал в войска первую партию новых самоходных минометов «Дрок»

 © rostec.ru

Комплекс 2С41 «Дрок» создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес.

Орудие смонтировано в броневой башне. Машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Одно из основных преимуществ «Дрока» — высокая скорострельность: более 10 выстрелов в минуту, при этом боекомплект вмещает более 40 мин.Комплекс позволяет вести огонь, не выходя из кабины. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты. Все это помогает быстро уходить от огня противника и повышает защищенность экипажа

https://t.me/rostecru/6013

Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-pere...rtiyu-samokhodnykh-minometov-drok-/

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Комплекс 2С41 «Дрок»
  • Нет аватара Stranniks
    18.07.2317:27:26

    Вот это дело! Повышение мобильности малого калибра — это жизни наших артеллеристов!

    Отредактировано: Stranniks~17:27 18.07.23
    #1265838
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