ГТЛК передала пассажирские вагоны для запуска нового поезда «Ночной экспресс»
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала подвижной состав пассажирской компании «Тверской экспресс» для запуска нового поезда «Ночной экспресс», который будет запущен по маршруту «Москва — Санкт-Петербург — Москва» 24 июля 2023 года.
В общей сложности ГТЛК передала перевозчику 28 пассажирских вагонов, в результате сформировано 2 пассажирских состава. Поезд «Ночной экспресс» будет курсировать ежедневно. Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля 2023 года в 01 час 05 минут. В его составе будет 13 вагонов, два из которых — категории «СВ», 10 вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов из Москвы и Санкт-Петербурга будет производиться с Ленинградского и Московского вокзалов.
«Ночной экспресс» -современный ночной поезд. Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав Трансмашхолдинга — крупнейшего российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта) с соблюдением всех технических и экологических норм, действующих на российских железнодорожных дорогах. Внешний вид поезда отличает и подчеркивает название — центральным элементом дизайна являются яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер выполнен в сдержанных пастельных тонах.
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18.07.2314:07:03