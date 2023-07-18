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Транспорт и логистика

ГТЛК передала пассажирские вагоны для запуска нового поезда «Ночной экспресс»

 © www.gtlk.ru

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала подвижной состав пассажирской компании «Тверской экспресс» для запуска нового поезда «Ночной экспресс», который будет запущен по маршруту «Москва — Санкт-Петербург — Москва» 24 июля 2023 года.

В общей сложности ГТЛК передала перевозчику 28 пассажирских вагонов, в результате сформировано 2 пассажирских состава. Поезд «Ночной экспресс» будет курсировать ежедневно. Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля 2023 года в 01 час 05 минут. В его составе будет 13 вагонов, два из которых — категории «СВ», 10 вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов из Москвы и Санкт-Петербурга будет производиться с Ленинградского и Московского вокзалов.

«Ночной экспресс» -современный ночной поезд. Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав Трансмашхолдинга — крупнейшего российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта) с соблюдением всех технических и экологических норм, действующих на российских железнодорожных дорогах. Внешний вид поезда отличает и подчеркивает название — центральным элементом дизайна являются яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер выполнен в сдержанных пастельных тонах.
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...ska-novogo-poezda-nochnoy-ekspress/

ГТЛК, «Ночной экспресс»
  • alex4spb alex4spb
    18.07.2314:07:03

    новости +    

    интересно, сколько он в пути будет.

    хотелось бы хотя бы часиков 7 поспать.

    #1265827
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