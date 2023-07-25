Импортозамещение в стенах КМЗ: от разработки до готового изделия

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Сегодня мы на одной из площадок Кингисеппского машиностроительного завода в Петербурге, где инженер разработчик специального конструкторского бюро Дмитрий Никитин расскажет о проектах лебедок и брашпилей для судов обслуживающего флота и покажет уже готовые образцы изделий.

В этом видео:

00:20 цех с лебедками разной степени готовности

01:00 проект лебедки ЛЯ05

01:40 принцип работы лебедки и характеристики

04:37 где установят лебедки и брашпили КМЗ

05:15 принцип работы брашпиля

07:06 импортозамещение брашпиля

07:40 сроки изготовления — от разработки до готового изделия

08:17 как улучшили концепцию изделия специалисты КМЗ