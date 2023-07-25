Импортозамещение в стенах КМЗ: от разработки до готового изделия
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_3ulNJ-c1Wc
Сегодня мы на одной из площадок Кингисеппского машиностроительного завода в Петербурге, где инженер разработчик специального конструкторского бюро Дмитрий Никитин расскажет о проектах лебедок и брашпилей для судов обслуживающего флота и покажет уже готовые образцы изделий.
В этом видео:
00:20 цех с лебедками разной степени готовности
01:00 проект лебедки ЛЯ05
01:40 принцип работы лебедки и характеристики
04:37 где установят лебедки и брашпили КМЗ
05:15 принцип работы брашпиля
07:06 импортозамещение брашпиля
07:40 сроки изготовления — от разработки до готового изделия
08:17 как улучшили концепцию изделия специалисты КМЗ
Источник: https://youtube.com/@kmz_1
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