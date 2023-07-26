Ростех поставил в войска ПТРК «Корнет» и ракеты к ним с опережением графика
Предприятие дочернего холдинга «Высокоточные комплексы» в мае и июне досрочно выполнило гособоронзаказ на 2023 год по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК «Корнет». В настоящий момент работа по выпуску и поставкам этих изделий идет с опережением графика.
Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» позволяют вести огонь и с земли, и с бронетехники. Они предназначены для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью при температуре от -50 до +50 ℃.
Источник: https://rostec.ru
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