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Армия и Флот

Ростех поставил в войска ПТРК «Корнет» и ракеты к ним с опережением графика

 © rostec.ru

Предприятие дочернего холдинга «Высокоточные комплексы» в мае и июне досрочно выполнило гособоронзаказ на 2023 год по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК «Корнет». В настоящий момент работа по выпуску и поставкам этих изделий идет с опережением графика.

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» позволяют вести огонь и с земли, и с бронетехники. Они предназначены для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью при температуре от -50 до +50 ℃.

https://t.me/rostecru/6051

Источник: https://rostec.ru

«Высокоточные комплексы», «Корнет»
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    26.07.2314:25:33

    Такие штуки надо ставить на бпла.

    #1266093
    • Дмитрий Соболев Дмитрий Соболев
      26.07.2314:57:53

      Их и ставят и были показаны записи боевых запусков специальных модификаций Корнета. Просто дело в том, что разрекламированная западными СМИ концепция ударных БПЛА немного поблекла. Живучесть таких машин в серьёзном конфликте с хорошим ПВО оказалась маловата.

      #1266097
      • Badassgoliath Badassgoliath
        26.07.2315:43:48

        Просто дело в том, что разрекламированная западными СМИ концепция ударных БПЛА немного поблекла.

        Иначе и быть не могло. Во-первых, это подтверждает старую истину о том, что «чудо-оружия» не существует. Во-вторых, как может тихоходный самолётик, не способный ни нести нормальную нагрузку, ни разогнаться, ни маневрировать толком, да ещё и вовсю излучающий на пункт управления, на что-то там всерьёз влиять? Никак. Легчайшие для ПВО цели. Это не значит, что вооружённые БПЛА совсем бесполезны. Но их использование ограничено и специфично.

        И так будет до тех пор, пока вооружённые БПЛА не достигнут характеристик нормальных истребителей и не смогут действовать автономно, без управления извне. То есть ещё долго.

        Я даже уверен, что нынешние вооружённые БПЛА себя особо не проявили бы и во времена Великой Отечественной. Наблюдали тогда за небом очень пристально, а поршневых истребителей были многие тысячи на фронтах. По докладу с земли с ближайшего аэродрома прилетали бы пара винтовых самолётов и легко расстреливали бы БПЛА из пулемётов. Как-то уйти или отбиться те просто не смогли бы и превращались бы в одноразовые. Выгоднее было бы их сразу так и использовать — нагрузить по-максимуму и отправить в один конец. Напоминает концепцию дронов-камикадзе, типа наших «ланцетов», не так ли?

        Вот разве что ночью. Но и то лишь из-за несовершенства тогдашних способов обнаружения. Собственно, по этой причине тогда и ночные бомбардировщики успешно работали. Но и они погоды не делали.

        Отредактировано: Badassgoliath~15:51 26.07.23
        #1266102
  • Аlex М Аlex М
    26.07.2318:15:35

    Хит сезона. Наверняка и абрамычи будет вскрывать без малейших проблем

    #1266109
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