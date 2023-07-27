Ростех завершил госиспытания колесной гаубицы «Мальва»

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Первая в истории России колесная самоходная гаубица «Мальва», созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Она более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями.

152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Гаубица имеет возможность реализовывать режим стрельбы «одновременный огневой налет» (когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели). Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу, состоящему из пяти человек, подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Кроме того, орудие получило автономный энергетический агрегат, который обеспечивает его электричеством на позиции.

«Наш главный приоритет — сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности самоходных артиллерийских систем и защите их экипажей. Гаубица „Мальва“ благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами Ростеха „Мальва“ успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

«Мальва» способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. А кроме того, помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.