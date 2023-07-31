На Череповецком СЗ спущена на воду 7 баржа проекта RBD 4608

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спущена на воду 7 баржа проекта RBD 4608.

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Судно построено по заказу компании «Шексна-Шиппинг».

Грузоподъемность баржи — 600 тонн. Благодаря небольшой осадке она способна пройти весь Волго-Балт и принимать груз с любых причалов, даже необорудованных.

Трюмная баржа сделана из отечественных материалов и комплектующих. Длина судна — 47 метров, ширина — 8,44, высота борта — 3,5 метра, осадка — 2,5.