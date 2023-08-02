Специалисты Росатома завершили комплекс работ по модернизации полномасштабного тренажера БелАЭС

Специалисты АО «Русатом Автоматизированные системы управления (АО «РАСУ», входит в Госкорпорацию «Росатом) завершили комплекс работ по модернизации полномасштабного тренажера (ПМТ) Белорусской АЭС.

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Работы включали в себя установку, наладку, а также необходимое тестирование программного обеспечения ПО «ПОРТАЛ» — специального программного обеспечения для автоматизации распределённых технологических систем.

Это пакет программ для сбора информации с удалённых объектов в режиме реального времени, её обработки, анализа, представления оператору.

Необходимость проведения модернизации была связана с тем, что с момента поставки ПМТ прошло четыре года, и за это время за это время в ходе пусконаладочных работ, опытной и опытно-промышленной эксплуатации в ПО систем верхнего уровня были внесены изменения и улучшения. Поскольку полномасштабный тренажер функционально воспроизводит блочный пункт управления энергоблока № 1, его программное обеспечение должно своевременно обновляться в соответствии с модернизацией систем энергоблоков.

«После проведенных работ программное обеспечение ПМТ полностью соответствует ПО, установленному на системах верхнего уровня энергоблока № 1, что является необходимым условием для поддержания и повышения квалификации персонала Белорусской АЭС», — рассказал руководитель проекта проектного офиса «Белорусская АЭС» АО «РАСУ» Андрей Белайц.

Справка:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в г. Островец (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сооружение станции осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 Белорусской АЭС намечен на осень 2023 года. После этого суммарная выработка электроэнергии Белорусской АЭС составит порядка 18 млрд киловатт-часов в год. После сдачи в промышленную эксплуатацию станция обеспечит около 40% внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») управляющая компания Дивизиона «АСУ ТП и ЭТО» Госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение». АО «РАСУ» отвечает за реализацию комплексной программы по унификации и импортозамещению электронной компонентной базы для АСУ ТП АЭС, объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятии «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники.

В проекте по сооружению Белорусской АЭС специалисты АО «РАСУ» принимает участие на всех стадиях создания автоматизированной системы управления технологическим процессов, начиная с проектирования подсистем АСУ ТП и разработки программного обеспечения систем верхнего уровня, заканчивая проведением интеграционных и автономных испытаний, в том числе выполняя функции системного интегратора АСУ ТП энергоблока № 1 на площадке АЭС.

ПО «ПОРТАЛ» устанавливается на оборудование систем верхнего уровня АСУ ТП, обеспечивает все функции мониторинга процессов, в том числе диагностику, управление и представление информации о состоянии технологического процесса.