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Российские проекты за рубежом

Ход сооружения АЭС «Руппур»

Глава Росатома Алексей Лихачёв обсудил с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной ход сооружения АЭС «Руппур».

 © ase-ec.ru

На встрече обсуждались текущие вопросы сооружения АЭС «Руппур», а также готовность площадки к важнейшему производственному событию года — завозу свежего ядерного топлива для первого блока строящейся АЭС «Руппур».

"Совместно с бангладешскими коллегами мы уже вплотную подошли к одному из важнейших этапов реализации проекта — завозу свежего ядерного топлива на площадку станции, — заявил Алексей Лихачёв. — Это событие будет означать переход сооружаемой АЭС в статус ядерного объекта и сделает Бангладеш членом «ядерного клуба» стран, эксплуатирующих энергию мирного атома".

Справка:

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения «3+", который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/n...adesh-sheykh-khasinoy-khod-sooruzh/

проекты за рубежом, АЭС, Росатом, Бангладеш, Руппур
  • Нет аватара termometrix
    02.08.2317:26:31

    Используя успешный советский опыт, Россия может осуществлять проекты за рубежом на бартерной основе, в случае, если у принимающей страны возникают финансовые проблемы и не хватает валюты.Таким образом, Советский Союз построил за рубежом около тысячи предприятий и был источником технологии и прогресса для остального мира на взаимовыгодной основе.Советский Союз был пионером в построении справедливой глобализации.

    В отличие от кредитной кабалы с более высокой процентной ставкой у западных и японских транснациональных корпораций, которые, построив предприятие в более бедных странах, обрекают последние на огромные внешние долги, которые невозможно вернуть,потому что бедные страны постоянно оплачивают долги и рефинансируют старые долги новыми еще более крупными долгами,постоянно погашая стоимость этого предприятия,этот механизм обрекает остальной мир на постоянную колониальную зависимость от Запада и создает условия для постоянного грабежа со стороны Запада создает условия для постоянной политической зависимости.Таким образом Запад только эмитирует свои валютные деньги,необходимые остальному миру для обслуживания своих внешних обязательств,но зато тот Запад одновременно приобретает реальные ресурсы у остального мира.Грабеж неслыханный.Более того,западные империалистические структуры, такие как МВФ и Всемирный банк, постоянно заставляют более бедные страны держать свои скудные валютные резервы в долговых ценных бумагах западных правительств с отрицательной доходностью, тем самым создавая абсурдную ситуацию, когда более бедные страны кредитуют безвозмездно богатейшие страны из золотого миллиарда. Золотой милиард постоянно осуществляет наглый грабеж 90% человечества.

    Отредактировано: termometrix~09:32 03.08.23
    #1266420
    • Agave Tequilana Agave Tequilana
      02.08.2318:46:34

      «…В отличие от кредитной каббалы с более высокой процентной ставкой у западных…"

      без обид, коллега, но «каббала», это нечто, весьма отличающееся от "кабала".

      а если относительно всего остального, то это хорошо, что наше государство и страна, умеет это делать. очень надеюсь, что все остальные реакторы в мире будем строить мы.

      Отредактировано: Agave Tequilana~18:47 02.08.23
      #1266424
    • Нет аватара Русич
      03.08.2312:12:55

      В отличие от кредитной кабалы с более высокой процентной ставкой у западных и японских транснациональных корпораций

      можно пруфы объективно показывающие «более высокую процентную ставку» в студию?

      Опять врёте.

      Япония -0.1%

      Швейцария 1.75

      Южная Корея 3.5

      Китай 3.55

      Сингапур 3.55

      Австралия 4.1

      Зона евро 4.25

      Канада 5

      Великобритания 5

      Соединенные Штаты 5.5

      Индонезия 5.75

      Саудовская Аравия 6

      Индия 6.5

      ЮАР 8.25

      Россия 8.5

      Отредактировано: Русич~12:18 03.08.23
      #1266460
      • Нет аватара termometrix
        03.08.2313:27:03

        То, что вы написали, это не коммерческие процентные ставки, а ключевые ставки центральных банков соответствующих стран, под которые рефинансируются местные западные или японские банки.

        Западные банки выдают кредиты более бедным странам с более высокой процентной ставкой чем процентные ставки для западного бизнеса,потому что кредитный риск или риск невозврата кредита, по их мнению, по мнению их подчиненных кредитных рейтинговых агентств-выше.

        Опять врёте.

        Снова распространяете клевету.Вы явно выполняете заказ на иностранных агентов, враждебных интересам российского народа.В своем профиле вы назвали себя болгарином,а Болгария самый верный вассал Запада.Вы хотите, чтобы все поверили, что вы патриот России, но вы не можете нас обмануть со своей псевдопатриотической логикой/по сути прозападаной/ и риторикой.

        Отредактировано: termometrix~14:12 03.08.23
        #1266464
        • Нет аватара Русич
          03.08.2315:26:57

          То, что вы написали, это не коммерческие процентные ставки, а ключевые ставки центральных банков соответствующих стран, под которые рефинансируются местные западные или японские банки.
          опять неосмысленный набор букв… во-первых, не РЕФИНАНСИРУЮТСЯ, а кредитуются, во-вторых, то что вы называете «коммерческой» процентной ставкой априори не может быть ниже ключевой ставки и соответственно чем выше ключевая ставка, тем выше «коммерческая», только не надо мне приводить обратные примеры это всё будут случаи, когда «коммерческую» ставку сбивают государственными дотациями, т. е. вытаскивают деньги из бюджета чтобы сбить ставку кредита ниже среднерыночной с целью развития какого-то критически важного направления, всё, чудес не бывает.

          Западные банки выдают кредиты более бедным странам с более высокой процентной ставкой чем процентные ставки для западного бизнеса,потому что кредитный риск или риск невозврата кредита, по их мнению, по мнению их подчиненных кредитных рейтинговых агентств-выше.
          - и так и есть, и эта разница перекрывает более высокий процент невозврата кредитов в старане/регионе/отрасли. Если вы когда-нибудь платили кредит, то ваша процентная ставка состояла из ключевая ставка+налоги банка+прибыль банка+компенсация невыплаченных процентов «того парня», если это была 2% ипотека, то тоже самое минус субсидия государства. А по вашей логике, какие хотят проценты, такие и крутят бедным странам — нет, уже давно на арене есть Китай с огромными финансовыми и техническими возможностями и просто так с трёхкратной накруткой кредит не выдашь, потому что Китай сделает предложение лучше, поэтому все ваши эпистолярные выпады — враньё.

          Вы явно выполняете заказ на иностранных агентов, враждебных интересам российского народа
          - вы слишком высокого мнения о своей значимости, вы не представляете интереса иностранным агентам, несмотря на то, что выполняете часть их работы, формируя у людей ложное представление об экономике.

          В своем профиле вы назвали себя болгарином,а Болгария самый верный вассал Запада.
          фантастическая по тупости логика )))… А у вас никнейм на латинице — вы агент госдепа, что подтверждается вашими текстами из их, видимо, методичек.

          Вы хотите, чтобы все поверили, что вы патриот России
          - я этого НЕ ХОЧУ)))… я считаю, что патриотизм должен быть в сердце, а не как у вас в каждой фразе, напоказ…Говорят, после боя между Робером Сюркуфом и пленным английским офицером произошел следующий диалог:

          Англичанин: «Мы, британцы, всегда сражаемся за честь, а вы, французы, всегда сражаетесь за деньги"

          Сюркуф: «Каждый сражается за то, чего ему не хватает"

          Вот мне патриотизма хватает, а вам видимо нет.

          И,да, я обеими руками за пропаганду, но за качественную, умную, грамотную, а не за тот суррогат, который вы плодите ежедневно на данном ресурсе, как минимум, в огромных количествах…

          Сложно потратить неделю на леции Марцинкевича (Геоэнергетика Инфо)? Прослушайте, переварите, осмыслите и расскажите читателям «Сделано у нас» о том, как после ВОВ, героическими усилиями, гражданин Смирнов, по поручению Л.Берии, при помощи пленного немца создал создал центрифужную систему обогащения урана (путем «прогонки» гексафторида угана), которую ВЕСЬ МИР СЧИТАЛ НЕВОЗМОЖНОЙ. Это был инженерный подвиг! Поэтому все конкуренты пошли по диффузионному пути обогащения, который, кажется, в 25 раз более энергоемкий и по нему идут по сей день. Пленный немец, отработал-отсидел свой срок и через 10 лет, кажется, уехал в ФРГ, где по памяти воссоздал центифужную технологию обогащения, но что-то не запомнил, что-то не знал, поэтому получилось похуже. Основао он компанию URENCO Group — это единственная, на данный момент компания, кроме Росатома, которая обладает такой же технологией обогащения урана, но менее технологичная. Поэтому Росатому энергоблоки можно строить и без прибыли, она придет потом, с поставками ТВЭЛов, с операционной поддержкой, с утилизацией/переработкой отходов, это операционные расходы, которые пойдут с момента пуска, а кредит за строительство АЭС «Руппур» будет выплачиваться 28 лет…, Так вот конкретно в области ТВЭЛ мы ЛУЧШИЕ В МИРЕ! В экономике всё определяет баланс спроса и предложения (есть пример из собеседований, когда претендента просят продать шариковую ручку и все тупо начинают нахваливать ручку, а нужно смоделировать ситуацию якобы «вот очень выгодный вам контракт на большую сумму, предложение действует 30 секунд, если хотите подписать, то я могу продать вам эту ручку… нужно создать спрос.)

          Вот так нужно показывать величие нашей Родины, а не «Они плохие, мы хорошие и какие-то там есть проценты, в которых я не разобрался»

          Отредактировано: Русич~15:54 03.08.23
          #1266475
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