Глава Росатома Алексей Лихачёв обсудил с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной ход сооружения АЭС «Руппур».

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На встрече обсуждались текущие вопросы сооружения АЭС «Руппур», а также готовность площадки к важнейшему производственному событию года — завозу свежего ядерного топлива для первого блока строящейся АЭС «Руппур».

"Совместно с бангладешскими коллегами мы уже вплотную подошли к одному из важнейших этапов реализации проекта — завозу свежего ядерного топлива на площадку станции, — заявил Алексей Лихачёв. — Это событие будет означать переход сооружаемой АЭС в статус ядерного объекта и сделает Бангладеш членом «ядерного клуба» стран, эксплуатирующих энергию мирного атома".

Справка:

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения «3+", который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.