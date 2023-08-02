Ход сооружения АЭС «Руппур»
Глава Росатома Алексей Лихачёв обсудил с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной ход сооружения АЭС «Руппур».
На встрече обсуждались текущие вопросы сооружения АЭС «Руппур», а также готовность площадки к важнейшему производственному событию года — завозу свежего ядерного топлива для первого блока строящейся АЭС «Руппур».
"Совместно с бангладешскими коллегами мы уже вплотную подошли к одному из важнейших этапов реализации проекта — завозу свежего ядерного топлива на площадку станции, — заявил Алексей Лихачёв. — Это событие будет означать переход сооружаемой АЭС в статус ядерного объекта и сделает Бангладеш членом «ядерного клуба» стран, эксплуатирующих энергию мирного атома".
Справка:
АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения «3+", который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
- Второй энергоблок БелАЭС выведен на 100%-ную мощность для динамических испытаний
- Есть готовность к заливке «первого бетона» на энергоблоке № 4 АЭС «Эль-Дабаа»
- Корпус реактора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» прибыл на строительную площадку в Китай
02.08.2317:26:31
02.08.2318:46:34
03.08.2309:32:36
03.08.2312:12:55
03.08.2313:27:03
03.08.2315:26:57