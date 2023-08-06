В ДНР завершили реконструкцию вокзального комплекса железнодорожной станции Углегорск
В Донецкой Народной Республике силами СП «Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений» и ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» завершили реконструкцию вокзального комплекса железнодорожной станции Углегорск.
— Проект, разработанный изыскательским институтом железнодорожного транспорта «ДОНЖЕЛДОРПРОЕКТ», предусматривал практически полное обновление Углегорского вокзального комплекса. Была выполнена перекладка фронтона, восстановлены разрушенные наружные и внутренние стены, смонтированы новые плиты перекрытия, заменена кровля, установлены стеклопакеты на окнах, выполнены другие работы, — отмечают в Министерстве транспорта ДНР.
Восстановление начали ещё в апреле 2019 года. В скором времени пассажиры смогут использовать данный комплекс, который обеспечит им высокий уровень комфорта.
— К услугам тех, кто будет путешествовать по железной дороге новый зал ожидания, билетные кассы, благоустроенная территория, удобная платформа для посадки, — добавили в министерстве транспорта ДНР.
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