В Карелии завершили первый этап реконструкции станции Беломорск
Провозная способность направления Волховстрой — Мурманск увеличится с 25 до 45 млн тонн
В Карелии завершили первый этап реконструкции станции Беломорск — крупнейшего железнодорожного узла на пути к портам Северо-Запада.
«Станция является ключевым звеном направления Волховстрой — Мурманск, где провозная способность к 2025 году будет увеличена с 25 до 45 млн тонн, при этом будет обеспечена масса поезда до 7100 тонн», — сообщил глава компании.
На первом этапе железнодорожники удлинили четыре пути до 71 вагона и один — до 100.
Для этого на станции уложили 5 км новых путей и 13 стрелочных переводов, отсыпали 45 тыс. куб. м земляного полотна, а также обновили 6 км контактной сети. Всё это помогло увеличить перерабатывающие способности станции на 20%.
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