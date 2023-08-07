Новая производственная линия щетино-щеточной продукции открылась в Нижегородской области
Новую линию по изготовлению щетино-щеточных изделий открыла городецкая компания ООО «Автокомплект» при государственной поддержке. Учредителем предприятия выступает Всероссийское общество слепых.
Компания выпускает щетки для промышленности, а также для бытового использования, выполняет спецзаказы и осуществляет оптовую торговлю производимой продукции. В 2022 году компания получила поддержку по линии софинансирования муниципальных программ. Общие инвестиции в проект составили около 9 млн рублей.
На предприятии «Автокомплект» благодаря запуску нового оборудования в штатном расписании появилось шесть рабочих мест, четыре из которых предназначено для людей с ограничениями по зрению.
Источник: https://nnews.nnov.ru/posts/91195
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