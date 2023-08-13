Новые маршруты городских поездов открыты в Южно-Сахалинске

© gudok.ru

В Южно-Сахалинске открыли новые маршруты городских поездов, которые свяжут север и юг областной столицы от Новоалександровки до Христофоровки.

Как отметил заместитель начальника ДВЖД Геннадий Нестерук, магистраль продолжает интеграцию железной дороги с городским транспортом, начатую в декабре прошлого года с открытия двух транспортно-пересадочных узлов.

На новых маршрутах сахалинские железнодорожники благоустроили пять остановочных пунктов и подходы к ним, удлинили платформы, а также для маломобильных пассажиров обустроили пандусы.

Обращаем внимание, что на маршрутах южного направления Южно-Сахалинск — Корсаков, Южно-Сахалинск — Христофоровка пункт посадки и высадки для пассажиров в микрорайоне Октябрьском переносится на перекрёсток улиц Ленина и Отдалённой (автобусная остановка «Завод стройматериалов») и будет называться «Заводской».