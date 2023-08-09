На первом энергоблоке АЭС «Руппур» завершили монтаж восьми теплообменников СПОТ
На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на энергоблоке № 1 завершен монтаж восьми теплообменников системы пассивного отвода тепла (СПОТ).
Каждый теплообменник представляет собой металлическую конструкцию весом свыше 32 тонн, длиной 8530 сантиметров, шириной 5904 сантиметров. Монтаж был произведен на отметке +38,100.
СПОТ — это пассивная система безопасности, необходимая для обеспечения длительного отвода в атмосферу тепла от активной зоны реактора в условиях отсутствия всех источников электроснабжения.
«При работе системы в теплообменник СПОТ поступает атмосферный воздух, который охлаждает его с одной стороны, тем временем внутри теплообменных трубок происходит конденсация пара, поступающего из парогенератора», — прокомментировал вице-президент АО АСЭ — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.
Справка:
АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
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