На первом энергоблоке АЭС «Руппур» завершили монтаж восьми теплообменников СПОТ

На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на энергоблоке № 1 завершен монтаж восьми теплообменников системы пассивного отвода тепла (СПОТ).

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Каждый теплообменник представляет собой металлическую конструкцию весом свыше 32 тонн, длиной 8530 сантиметров, шириной 5904 сантиметров. Монтаж был произведен на отметке +38,100.

СПОТ — это пассивная система безопасности, необходимая для обеспечения длительного отвода в атмосферу тепла от активной зоны реактора в условиях отсутствия всех источников электроснабжения.

«При работе системы в теплообменник СПОТ поступает атмосферный воздух, который охлаждает его с одной стороны, тем временем внутри теплообменных трубок происходит конденсация пара, поступающего из парогенератора», — прокомментировал вице-президент АО АСЭ — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.

Справка:

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.