ПИК «ТЕНЗО-М»

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Как известно, ПИКи бывают разные — горные пяти- и восьмитысячники — Эльбрус, Казбек, Эверест, К2 и другие, а также строительные, например, тот, который строит больше всех в стране многоэтажных домов с миллионами квадратных метров жилой площади.

Строительство нашего будущего ПИК — «Производственно-испытательного комплекса систем автоматического весового контроля грузового автотранспорта» — началось 8 августа 2023 года после получения разрешения на строительство в Министерстве жилищной политики Московской области.

Объем инвестиций в этот проект составит порядка 200 млн. рублей. На новом земельном участке площадью более 1,5 Га, граничащем с существующей территорией нашего предприятия, в конце 2024 года будут построены здания производственного цеха и склада, кольцевая автомобильная дорога для исследований и разработки перспективных систем весового контроля, а также вертолетная площадка для легких воздушных судов. В результате будет создано не менее 20 дополнительных рабочих мест.

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Новое производство всех элементов автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) «под одной крышей» в строящемся цехе площадью 2000 кв. м позволит существенно повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, а склад площадью 1000 кв. м ускорить комплектование и отгрузку комплексов в разные регионы России. Есть планы поставки этой инновационной продукции и на экспорт.

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Испытательная трасса будет двухрядной и включать в себя интегрированные в дорожное покрытие силоизмерительные датчики различных типов, порталы с оптическими сканерами и радиолокационным измерительным оборудованием, видеокамерами распознавания номерных знаков АТС, позволяющими проводить исчерпывающие по своей полноте объективные исследования метрологических характеристик автоматических систем измерения весовых и габаритных параметров грузовиков.

Итак, восхождение на будущий ПИК началось!