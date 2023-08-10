Тепловычислитель МАНС-12.1 © mzta.ru

Московский завод тепловой автоматики (МЗТА) представляет тепловычислитель МАНС-12.1. Устройство предназначено для коммерческого учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, иных жидкостей и других потребляемых ресурсов. Прибор сертифицирован, занесен в реестр Росстандарта и соответствует техническим требованиям Евразийского экономического союза.

Тепловычислитель входит в семейство приборов учета МЗТА, развивая характеристики поставляемой на рынок модели МАНС-12. Отметим ряд ключевых особенностей нового прибора МАНС-12.1. Во-первых, это повышенная точность измерений. Прибор совместно с датчиками позволяет измерять температуру жидкостей (в большинстве случаев воды) в диапазоне 0÷130 °С с точностью 0,5 °С, но ключевым параметром для расчета потребляемого тепла в системе отопления является не столько абсолютная температура, сколько разность температур теплоносителя в контуре прямой/обратной воды. Устройство оперирует данными с прецизионной точностью ± 0,1 °С, что позволяет эксплуатирующим организациями, например, предприятиям ЖКХ, устанавливать его для учета тепла подъезда жилого дома или многоквартирного комплекса в целом.

Форм-фактор прибора МАНС-12.1 © mzta.ru

Прибор способен работать не только в системе коммунального хозяйства, но и на производстве, чему способствует его вторая отличительная особенность — быстродействие, а именно обработка сигналов с частотой до 50 Гц. Эта характеристика важна для работы в инженерных сетях с быстротекущими процессами.

Третьим параметром является наличие 10 дискретных каналов входа данных: один специализированный — импульсный канал для учета тепла, 6 универсальных — дискретно-импульсные каналы и 3 дискретных канала. Помимо этого, есть и 2 аналоговых канала для получения сигналов от датчиков температуры. Последние применяются, например, для обнаружения магнитного вмешательства в работу датчиков или в случае несанкционированного открытия щита автоматики.

Четвертым параметром является защита данных, хранящихся в памяти прибора. Данная модель полностью удовлетворяет требованиям ГОСТа к архивам и позволяет хранить данные, собранные за час — в течение 2 месяцев, дневные — полгода, а месячные — 3 года. Столь продолжительное время хранения выбрано для того, чтобы у потребителей и поставщиков ресурсов было время для детального разбора ситуации в случае возникновения взаимных претензий. Изменить данные нельзя, разве что уничтожить их в ПЗУ полностью. Предупредить возможные разногласия поможет наличие двух интерфейсов RS485, посредством которых данные транслируются одновременно диспетчерам как эксплуатирующей организации, так поставщику ресурсов.

Тепловычислитель в системе диспетчеризации © mzta.ru

Схема сбора, обработки и передача данных: приборы учета / датчики — МАНС-12.1 — ПЛК / шлюз — сервер

Данные от приборов учета и датчиков передаются на вычислитель (МАНС), далее через программируемый логический контроллер (ПЛК) и/или шлюз на серверы диспетчеризации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

МАНС-12.1 работает в составе измерительных систем вида ИС-1, т. е. является законченным изделием с комплектом эксплуатационной документации, содержащей нормированные метрологические характеристики измерительных каналов. Описание прибора, технические и метрологические характеристики, параметры подключения внешних соединений и условия эксплуатации приведены на сайте МЗТА в руководстве пользователя.