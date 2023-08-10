На Череповецком СЗ спущен на воду буксир-толкач «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спущен на воду буксир-толкач «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395.

© vk.com

На изготовление судна потребовалось менее 1 года. Мощность — 1300 лошадиных сил. Буксир предназначен для толкания барж в составе и оборудован подъёмной рубкой для улучшения видимости при проводке длинных составов.

© vk.com

Характеристики: