На Череповецком СЗ спущен на воду буксир-толкач «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395
На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спущен на воду буксир-толкач «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395.
На изготовление судна потребовалось менее 1 года. Мощность — 1300 лошадиных сил. Буксир предназначен для толкания барж в составе и оборудован подъёмной рубкой для улучшения видимости при проводке длинных составов.
Характеристики:
- Длина габаритная: 22,3 м
- Длина по КВЛ: 21,05 м
- Ширина наибольшая по палубе: 7,40 м
- Ширина по КВЛ: 7 м
- Высота борта на миделе: 2,84 м
- Высота габаритная: 9,6 м
- Высота борта в носу: 3,14 м
- Осадка порожнем: 1,40 м
- Мощность главного двигателя: 600 кВт
- Экипаж: 8 чел.
Источник: https://vk.com
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11.08.2300:37:47