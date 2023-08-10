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Судостроение и судоходство

На Череповецком СЗ спущен на воду буксир-толкач «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спущен на воду буксир-толкач «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395.

 © vk.com

На изготовление судна потребовалось менее 1 года. Мощность — 1300 лошадиных сил. Буксир предназначен для толкания барж в составе и оборудован подъёмной рубкой для улучшения видимости при проводке длинных составов.

 © vk.com

Характеристики:

  • Длина габаритная: 22,3 м
  • Длина по КВЛ: 21,05 м
  • Ширина наибольшая по палубе: 7,40 м
  • Ширина по КВЛ: 7 м
  • Высота борта на миделе: 2,84 м
  • Высота габаритная: 9,6 м
  • Высота борта в носу: 3,14 м
  • Осадка порожнем: 1,40 м
  • Мощность главного двигателя: 600 кВт
  • Экипаж: 8 чел.
Источник: https://vk.com

Череповецкий судостроительный завод, Вологодская область, буксир-толкач, ТСК.395
  • Нет аватара Argonaft
    11.08.2300:37:47

    Я сначала подумал, что у него башня, ой, рубка крутится   

    А она оказывается подъёмная   

    #1266937
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