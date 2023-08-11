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Судостроение и судоходство

На Череповецком СЗ заложили буксир «Иван Милютин» проекта ТСК.395

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) заложен буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК.395.

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Характеристики:

  • Длина габаритная: 22,3 м
  • Длина по КВЛ: 21,05 м
  • Ширина наибольшая по палубе: 7,40 м
  • Ширина по КВЛ: 7 м
  • Высота борта на миделе: 2,84 м
  • Высота габаритная: 9,6 м
  • Высота борта в носу: 3,14 м
  • Осадка порожнем: 1,40 м
  • Мощность главного двигателя: 600 кВт
  • Экипаж: 8 чел.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...hili_novoe_sudno_ivan_milyutin.html

Череповецкий судостроительный завод, Вологодская область, буксир-толкач, ТСК.395
  • Нет аватара srozmirovich
    11.08.2312:45:16

    Уважаемые знатоки! Просветите, в какой момент объявляется, что корабль «заложен»? Что на этот момент должно иметься в наличии?    

    Отредактировано: srozmirovich~12:45 11.08.23
    #1266995
    • Katamaran Katamaran
      11.08.2313:15:05

      Часть корпуса, на которую накручивается ЗАКЛАДная табличка с наименованием судна и датой начала строительства.

       © paluba.media

      #1266999
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