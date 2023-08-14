Ростех: комплекс «Рать» с полным арсеналом средств для борьбы с беспилотниками

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на форуме «Армия-2023″ многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками „Рать“.

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В его состав входят активная РЛС, системы обнаружения и подавления БПЛА, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости.

На форуме демонстрируются две модификации комплекса — с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов.

Комплекс „Рать“ создан специалистами НПП „Исток“ им. Шокина на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. На его борту находится активная радиолокационная станция (РЛС), способная обнаруживать на расстоянии 4 км беспилотники размером с птицу. Входящий в состав „Рати“ комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км. Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости. В модификации комплекса с пушечным вооружением используется дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов, который позволяет физически уничтожать цели на расстоянии до 4 км.

Все оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.

„"Рать“ — это уникальный комплекс, способный противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. На выставке мы демонстрируем две модификации комплекса — с пушечным вооружением и системой лазерного уничтожения. Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными потребителями являются силовые ведомства, а также зарубежные заказчики», — рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.