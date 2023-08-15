SCADA КРУГ-2000 работает на российских операционных системах

Российская модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000 теперь работает на флагманских российских операционных системах Astra Linux и РЕД ОС.

SCADA-система КРУГ-2000 — средство для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий и систем телемеханики, а также для решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации.

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При разработке новой версии 5.0 SCADA КРУГ-2000® особое внимание уделялось вопросам безопасной разработки ПО (п. 29.3 Приказа № 239 ФСТЭК), а при работе на российских операционных системах — выполнению требований Указа № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Вышеперечисленные операционные системы обладают сертификатами соответствия ФСТЭК России, совместимость SCADA КРУГ-2000 с ними уже подтверждена в ходе испытаний с использованием технологии Wine.

Сертификат совместимости с РЕД ОС

Сертификат совместимости с Astra Linux

Помимо этого, в новой версии SCADA КРУГ-2000 5.0 решались задачи оптимизации и повышения производительности систем автоматизации, повышения удобства проектирования систем автоматизации и улучшения эргономики интерфейса.

Основные изменения в SCADA КРУГ-2000 v 5.0

Оптимизирована структура БАЗЫ ДАННЫХ

Обеспечена поддержка спецификации ОРС UA как в режиме клиента, так и сервера

Значительно повышена информационная безопасность благодаря совместимости SCADA КРУГ-2000 с сертифицированными программными и аппаратными СЗИ ведущих вендоров России. В жизненный цикл программных продуктов внедрены подходы безопасной разработки (статический анализ кода, динамический анализ кода и др.)

Графический интерфейс получил новые возможности для автоматизации территориально распределенных объектов (водоканалы, тепловые сети, электрические сети и др.) за счет интеграции с ГИС-системами (картами)

В версии 5.0 добавлена поддержка отечественного производителя HASP-ключей с целью обеспечения импортонезависимости при отгрузках программного обеспечения

И еще много других изменений и опций, влияющих на удобство работы со SCADA-системой КРУГ-2000.

SCADA КРУГ-2000 является 100%-м импортозамещающим продуктом.

Внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ под номером 541.

Официальный релиз SCADA КРУГ-2000 5.0 состоится во второй половине августа.