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Информационные технологии

SCADA КРУГ-2000 работает на российских операционных системах

Российская модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000 теперь работает на флагманских российских операционных системах Astra Linux и РЕД ОС.

SCADA-система КРУГ-2000 — средство для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий и систем телемеханики, а также для решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации.

 © krug2000.ru

При разработке новой версии 5.0 SCADA КРУГ-2000® особое внимание уделялось вопросам безопасной разработки ПО (п. 29.3 Приказа № 239 ФСТЭК), а при работе на российских операционных системах — выполнению требований Указа № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Вышеперечисленные операционные системы обладают сертификатами соответствия ФСТЭК России, совместимость SCADA КРУГ-2000 с ними уже подтверждена в ходе испытаний с использованием технологии Wine.

Сертификат совместимости с РЕД ОС

Сертификат совместимости с Astra Linux

Помимо этого, в новой версии SCADA КРУГ-2000 5.0 решались задачи оптимизации и повышения производительности систем автоматизации, повышения удобства проектирования систем автоматизации и улучшения эргономики интерфейса.

Основные изменения в SCADA КРУГ-2000 v 5.0

  • Оптимизирована структура БАЗЫ ДАННЫХ
  • Обеспечена поддержка спецификации ОРС UA как в режиме клиента, так и сервера
  • Значительно повышена информационная безопасность благодаря совместимости SCADA КРУГ-2000 с сертифицированными программными и аппаратными СЗИ ведущих вендоров России. В жизненный цикл программных продуктов внедрены подходы безопасной разработки (статический анализ кода, динамический анализ кода и др.)
  • Графический интерфейс получил новые возможности для автоматизации территориально распределенных объектов (водоканалы, тепловые сети, электрические сети и др.) за счет интеграции с ГИС-системами (картами)
  • В версии 5.0 добавлена поддержка отечественного производителя HASP-ключей с целью обеспечения импортонезависимости при отгрузках программного обеспечения
  • И еще много других изменений и опций, влияющих на удобство работы со SCADA-системой КРУГ-2000.

SCADA КРУГ-2000 является 100%-м импортозамещающим продуктом.

Внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ под номером 541.

Официальный релиз SCADA КРУГ-2000 5.0 состоится во второй половине августа.
Источник: https://www.krug2000.ru

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  • Нет аватара elron
    16.08.2300:49:42

    ну почему опять вайн? это же костыль!

    идёт ли разработка нативной версии?

    #1267204
    • Нет аватара Avtolik
      16.08.2305:38:57

      Да, костыль, но…

      Но это позволяет поддерживать им только одну — Windows — версию. А значит иметь всего одну группу программистов.

      В случае создания нативной Linux версии таких групп потребуется уже две. А ещё придётся учитывать хоть и небольшие, но имеющиеся отличия в Linux системах.

      #1267206
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