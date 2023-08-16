Росатом начал монтаж оборудования второй очереди установки по переработке ОГФУ

В АО «ПО „Электрохимический завод“ (предприятие Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“ в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) начались работы по монтажу оборудования на площадке строительства „W2-ЭХЗ“.

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"W2-ЭХЗ» — вторая в России установка по переработке обедненного гексафторида урана.

В соответствии с Программой безопасного обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом» ввод в эксплуатацию установки W2-ЭХЗ позволит остановить рост запасов ОГФУ. Это станет возможным за счет увеличения мощности переработки гексафторида урана. Пуск «W2-ЭХЗ» позволит вдвое увеличить мощности ЭХЗ по переработке ОГФУ — с 10 до 20 тысяч тонн в год.

Сейчас работы ведутся параллельно на всех участках нового производства. На первых этажах уже возведенных зданий началась установка электрической части. В здании узла переработки фтористоводородной кислоты уже установлено самое габаритное оборудование. На этот участок кислота будет подаваться с узла обесфторивания ОГФУ, который возводится рядом — там еще продолжаются строительные работы. Монтаж основного оборудования — печей и реакторов — запланирован на конец 2023 года (после завершения строительных работ на узле обесфторивания).

Установки обесфторивания гексафторида урана позволяют переводить ОГФУ в химически безопасное состояние — закись-окись урана в виде порошка. В такой форме обедненный уран может долговременно храниться в контейнерах на открытых площадках без каких-либо рисков для окружающей среды и полностью безопасен для перевозки. Именно оксид обедненного урана необходим для изготовления уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. В частности, для МОКС-топлива, которое уже используется в реакторе БН-800 на Белоярской АЭС, а также СНУП-топлива, на котором будет работать реактор БРЕСТ-ОД-300, строящийся в Северске Томской области.

Кроме того, фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания гексафторида, — плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород, реализуются на рынке как сертифицированная продукция химического производства. В 2022 году было отгружено фтористоводородной продукции на сумму более 400 млн рублей.

Справка:

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».