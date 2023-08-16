На первом энергоблоке АЭС «Руппур» смонтирован кран эстакады реакторного здания

На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Бангладеш на энергоблоке № 1 смонтирован кран эстакады.

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Монтаж был произведен на отметке +47.500 транспортного портала.

Кран эстакады был изготовлен в России и доставлен на площадку сооружения АЭС «Руппур» в разобранном виде. Вес оборудования в собранном состоянии составляет 225 тонн. Грузоподъемность крана — 360 тонн.

«Данный механизм необходим для перегрузки сверхтяжелого оборудования, а также для транспортировки свежего и отработавшего топлива в период эксплуатации АЭС», — прокомментировал вице-президент АО «Атомстройэкспорт» — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.

Справка:

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

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