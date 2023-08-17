Пермские роботы в литейном производстве

Литьё по выплавляемым моделям — один из способов литья, известный с глубокой древности. Он применяется для изготовления деталей высокой точности и сложной конфигурации, невыполнимых другими методами литья.В технологических процессах данной технологии используется разовая оболочка из керамики, которая формируется вокруг моделей, изготовленных из воска. Формирование оболочек на поверхностях моделей требует внимания и является крайне трудоемким процессом.Пермская компания Роботех, специализирующаяся на создании роботизированных комплексов, весной 2023 года автоматизировало формовочной участок в литейном цехе крупнейшего машиностроительного предприятия Пермского края. Сотрудники компании, отметили, роботизация участка формовки помогла существенно увеличить выпуск годной продукции и облегчить труд рабочих. Благодаря этому, предприятие может брать на себя ответственность за выполнение более высоких планов.

© Фото из открытых источников

Видео обзор смотрите на нашем ютуб канале ©Видео с youtube.com