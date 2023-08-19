В Подмосковье открыт комплекс для гребного слалома

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17 августа в посёлке Богородское вблизи Сергиева Посада Московской области открыли современный спортивный комплекс для гребного слалома.

Центр гребного слалома вмещает в себя соревновательный канал протяженностью 340 м, а также 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоемом площадью более 55 тыс. кв. м.

Инвестиции в этот уникальный для России спортивный комлекс составили 3 млрд рублей.

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Загорская гидроаккумулирующая электростанция на реке Кунье имеет перепад высот между нижним и верхним бассейнами около 100 метров. Канал с искусственными препятствиями, на которых вода образует пороги, бочки и крутые повороты спроектирован и построен, как трасса для тренировок и соревнований международного уровня каякеров и байдарочников. Одновременно тут могут тренироваться до 60 человек. Объект станет третьим в России каналом для слалома и первой национальной базой для развития гребного спорта в Российской Федерации.

При проведении соревнований объект способен принять до 400 участников. Общее количество зрителей составляет 2850 человек включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представителей СМИ и аккредитованных лиц. И первые соревнования на базе нового комплекса в рамках чемпионата России по гребному слалому пройдут тут уже с 23 по 28 августа.

© mo.tsargrad.tv

© mo.tsargrad.tv

© mo.tsargrad.tv

© mo.tsargrad.tv