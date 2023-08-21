SSJ New получил двигатели гидравлической системы производства СЭГЗ

Сарапульский электрогенераторный завод освоил выпуск и отгрузил первую партию электродвигателей ДАТ-5-12, ДПТ-2,5 для отечественных гидравлических насосных станций и двигатель ДБК привода пожарного крана для российского самолета Sukhoi Superjet.

Три новых электродвигателя отгружены производителю агрегатов воздушного судна — Уфимскому агрегатному предприятию «Гидравлика». Сейчас отечественные гидравлические насосные станции с сарапульскими двигателями проходят испытания. Гидравлические станции — одна из важнейших систем самолета, которая позволяет пилотам управлять механизацией крыла, выпуском шасси и другими процессами на земле и во время полета.

Сарапульский электрогенераторный завод до конца года планирует освоить производство еще четырех электродвигателей для системы вентиляции и кондиционирования воздуха самолета Sukhoi Superjet.