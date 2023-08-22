В Саратове произведен монтаж станка плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1560

Специалистами ГК «СПИКОМ» произведен, смонтирован и запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1560 на промышленном предприятии г. Саратов.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2EZDAe0VOgk

— Станок имеет площадь обработки 1600×6100мм, оснащен дополнительным газовым резаком для резки металла толщиной до 200мм.

— Станок укомплектован трубным устройством «TUBESYST» для фигурной резки труб диаметром до 1200мм !!!

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/OkRhuZjxNNk

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

— Источник плазмы HYPERTHERM MAXPRO 200. Резка металла на прожиг до 32мм, резка с края листа до 75мм.

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.