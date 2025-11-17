На предприятии Санкт-Петербурга запущен в эксплуатацию плазменный станок ULTRAFLAME SBR-1530
Специалистами ГК «СПИКОМ» изготовлен и запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-2060 в г. Санкт-Петербург.
+ Станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 имеет площадь обработки 1500×3000мм.
+ Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.
+ Установлен дополнительный второй суппорт для газовой резки металла.На газовом суппорте в регулируемом под разными углами креплении установлен газовый резак «GCUT», который позволяет резать металл толщиной до 150мм.Также на суппорте размещается система автоподжига газового резака с комплектом управляемых электромагнитных клапанов. На терминале ЧПУ установлены манометры и регуляторы давления газа.
+ Портал машины серии «ULTRAFLAME» изготовлен на основе высокоточного алюминиевого профиля. Расположенные на портале механизмы (передачи, двигатели) надежно скрыты защитными стальными коробами, которые предотвращают осаждение пыли и повреждение узлов, возникающих в процессе эксплуатации оборудования. Механизм передачи по оси Y и суппорт, перемещающий резак по оси Z, установлены на портальной конструкции. В машинах с комплектацией под плазму и газ второй суппорт располагается на портале рядом с первым. Для качественной укладки электрических проводов при перемещении портала по заданным координатам, предусмотрены защитные рукава. Они размещены в гибких кабель-каналах портальной машины термической резки. Перемещение портала осуществляется посредством клавиатуры контроллера, установленного на самом портале.
+ Для удобства в работе оператора терминал ЧПУ смонтирован на портале станка. Установлен фирменный промышленный контроллер с ЧПУ «SPM-7» (опционально «SPM-10») с программным обеспечением «U-CUT». Интерфейс контроллера полностью русифицирован. Цветной экран LCD 7″, передача данных в машину осуществляется при помощи флеш-карты через USB-разъем, встроенная память контроллера 256Mb, большая встроенная библиотека деталей. Смонтировано в одном корпусе со степенью защиты IP54.
+ В контроллере «SPM-7», установленном на станке, используется программное обеспечение «U-CUT».Порядок подготовки чертежей: Сначала чертежи подготавливаются в формате *.dxf в чертежных программах «AutoCad» или «Компас». Далее в программах раскроя металла, таких как SHEETCAM, PRONEST, ТЕХТРАН формируется файл с G-кодом, по которому и осуществляется плазменная/газовая резка металла на станке. Для всех вышеуказанных программ раскроя металла специалистами нашей компании разработан файл постпроцессора для работы с машинами серии «ULTRAFLAME». Передача данных в машину осуществляется при помощи флеш-карты через USB-разъем. В портальных машинах «ULTRAFLAME» в базовой комплектации в контроллере «SPM-7″ реализована встроенная библиотека стандартных деталей. Например, для того чтобы вам вырезать на станке квадрат, прямоугольник, круг, кольцо, трапецию
+ Раскроечный стол имеет модульную конструкцию с раздельной системой вентиляции. Стол собирается из наборных, соединяемых между собой секций, длиной по 1500мм (например: станок длиной 3000 мм имеет 2 секции стола, станок длиной 6000 мм имеет 4 секции стола
+ Рама станка термической резки «ULTRAFLAME» изготовлена из конструкционного профиля, прямолинейных профильных труб и множества гнутых элементов, что придает жесткость конструкции и исключает вибрации. На анодированном алюминиевом профиле надежно закреплены цилиндрические рельсовые направляющие и зубчатая рейка. Рама разборная и благодаря этому монтаж не требует специальных навыков, так как нет необходимости в анкерном креплении. Станок устанавливается практически на любую поверхность в цехе и выставляется в уровень регулировкой ножек.
Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.Подробнее на сайте: www.ультратерм.рф
