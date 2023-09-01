В Воронеже открылась самая большая школа России

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1 сентября в Воронеже отрыла двери для первых учеников самая большая школа страны. Здесь будут профильные классы, а обучение детей станет базироваться с акцентом на особенности каждого.

Только вдумайтесь — в одну смену в мегашколе будет идти учебный процесс сразу в 110 классах! Здание площадью в 60 тысяч квадратных метров рассчитано почти на три тысячи ребят.

К этому дню Воронеж готовился целых три года. В июне 2020 года власти подали заявку на федеральное финансирование строительства школы на 2860 мест. Заявку одобрили, а проект поручили разработать институту «Гипрокоммундортранс».

Изначально планировалось потратить на возведение мегашколы 1,5 миллиарда рублей. Но после корректировки проекта сумма выросла вдвое.

Уникальный образовательный кластер состоит из нескольких корпусов, которые объединены общешкольным центром. Начальная школа со своим спортивным блоком и столовой рассчитана на 1040 детей. Средняя и старшая школа может принять 1820 учащихся. У них тоже будет отдельное помещение для принятия пищи с полным циклом приготовления, блок для уроков физкультуры.

Главный блок школы представляет собой планету-дом Земля. Весь учебный комплекс состоит из семи соединенных между собой зданий. В каждом корпусе будет идти свой образовательный процесс: начальное, среднее и высшее образование, подготовка к ГИА и ЕГЭ, а также дополнительное образование. Для удобства навигации детей по территории установят графические иллюстрации.

Параметры и оснащение школы позволяют реализовывать сразу несколько направлений, которые дают ребёнку возможность развиваться в соответствии с его талантами и способностями. Система выстроена очень грамотно. Общие направления 5-6-х классов — математическое, гуманитарное, креативное и проектно-исследовательское — в 7-8-х классах разделяются на более узкие векторы: айти, инженерный, лингвистический, правовой, естественный.

По замыслу авторов школа, выполненная в космической тематике, вполне может назваться образовательным арт-объектом.

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

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