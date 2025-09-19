В Воронеже открылся новый корпус образовательного центра «Траектория»
1 сентября 2025 года в Воронеже открылись сразу несколько социальных объектов. Один из них — школа № 109, которая приняла полторы тысячи ребят.
В школе 60 современных учебных классов, много лабораторий, спортивные залы и площадки. Здесь созданы все условия для полноценного и гармоничного развития наших детей практически во всех направлениях.
Уникальный проект школы в виде развернутой книги удостоился награды Союза архитекторов России и был реализован, благодаря нацпроекту «Образование».
Здесь будут заниматься ребята с 3-го по 11-й класс, углубленно изучающие предметы технического и естественно-научного профилей.Для них в образовательном центре создан технопарк «Полигон будущего», Детское конструкторское бюро, научное общество учащихся, музеи, штаб школьного лесничества.
