В Воронеже открылся новый корпус образовательного центра «Траектория»

1 сентября 2025 года в Воронеже открылись сразу несколько социальных объектов. Один из них — школа № 109, которая приняла полторы тысячи ребят.

В школе 60 современных учебных классов, много лабораторий, спортивные залы и площадки. Здесь созданы все условия для полноценного и гармоничного развития наших детей практически во всех направлениях.

Уникальный проект школы в виде развернутой книги удостоился награды Союза архитекторов России и был реализован, благодаря нацпроекту «Образование».

Здесь будут заниматься ребята с 3-го по 11-й класс, углубленно изучающие предметы технического и естественно-научного профилей.Для них в образовательном центре создан технопарк «Полигон будущего», Детское конструкторское бюро, научное общество учащихся, музеи, штаб школьного лесничества.

  • Е.Юрий Е.Юрий19.09.25 11:13:47

    У меня в него племяшка ходит — ей очень понравился, все очень красиво внутри.

