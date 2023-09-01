В Ленинградской области открыт новый детский сад на 240 мест

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В День знаний в Сосновом Бору (Ленинградская обл.) впервые принял дошкольников новый детский сад.

Это историческое событие для города: последний раз детский сад открывался здесь 33 года назад.

Символично, что новый детский сад открылся в год празднования двух юбилеев — 50-летия города Сосновый Бор и 50-летия с момента пуска первого энергоблока Ленинградской АЭС.

Финансирование проекта по строительству детского сада велось в рамках региональной программы «Современное образование Ленинградской области». Полученные средства являются частью действующего соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и регионами расположения атомных станций. Соглашение позволяет атомградам получать из областного бюджета средства на обновление инфраструктуры и реализацию социально-экономических инициатив.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 240 детей. В современном здании размещены бассейн, спортивный и актовый залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинский кабинет, пищеблок. Благоустроена прилегающая территория с обустройством детских и спортивных площадок.

«Долгожданное событие свершилось — новый детский сад открыл двери для своих маленьких воспитанников. Для детей и родителей в День знаний провели торжественную линейку, дошколята в восторге от новых групп, игрушек и площадок для прогулок. В учреждении есть все самое необходимое для комфортного пребывания ребят, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Хочу выразить благодарность Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, который лично не раз проверил готовность детского сада перед его открытием, Концерну „Росэнергоатом“ за оказанную помощь в финансировании строительства учреждения, а также холдингу „ТИТАН-2“ за воплощение проекта», — отметил глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда сказал:

«В Сосновом Бору, городе-спутнике Ленинградской АЭС, сложилась практика эффективного социально-экономического партнерства с руководством региона и администрацией города. При поддержке Госкорпорации „Росатом“, Концерна „Росэнергоатом“ регулярно ведется обновление инфраструктуры, реализуются важные общественные инициативы. В числе последних проектов в рамках Соглашения Росатома и Ленинградской области — строительство в Сосновом Бору волейбольного центра, ветеринарной клиники. Много усилий сосредоточено на поддержке социальных проектов. Искренне рад, что в нашем городе начал работать новый детский сад для самых юных сосновоборцев».

Справка: Ленинградская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одной из крупнейших атомных станций России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет безопасной работы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены в эксплуатацию два блока ВВЭР-1200, проектный срок службы которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока № 7 и № 8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составляет более 8,5 млрд кВт.ч электроэнергии.

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