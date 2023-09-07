Обнинское НПП Технология начало серийный выпуск остекления кабин SSJ

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Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех начало серийный выпуск импортозамещенных комплектующих для самолетов SJ-100 — остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования. Оно полностью состоит из российских материалов, оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло все наземные проверки, в том числе на птицестойкость. Ранее эта продукция поставлялась для «Суперджета» из-за рубежа. Конструкционная оптика установлена на опытный образец SJ-100, который в настоящее время проходит летные испытания.

В комплект для одного самолета входят шесть изделий остекления кабины пилотов, которые сохраняют работоспособность при температурах от −62 до +85 °C. Лобовые стекла и форточки представляют собой семиплекс: четыре силикатных стекла, склеенных тремя слоями полимерной пленки. Они выдерживают столкновение с птицей на скорости более 570 км/ч, не допуская разгерметизации. Боковые стекла кабины — триплекс из прочного ориентированного органического стекла. Защита сигнальных огней и другого светового оборудования на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении выполнена из органического стекла.

«Импортозамещенный SJ-100 — проект государственной важности. Этот самолет заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и на годы вперед станет одним из основных в парке отечественных авиакомпаний. В машине заменено более 40 иностранных систем и агрегатов, и в том числе — остекление кабины пилотов. Оно ни в чем не уступает иностранным аналогам и успешно прошло наземные испытания. Мы уже приступили к его серийным поставкам: до конца 2023 года ОАК будут переданы 20 комплектов изделий для 20 SJ-100. В будущем его выпуск будет увеличен по мере наращивания производства российских „Суперджетов“», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В кооперации по изготовлению остекления принимают участие три предприятия холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех: специалисты НИИ технического стекла обеспечили нанесение электрообогревного слоя, НИИ полимеров — производство органического стекла, сотрудники «Технологии» работают над конечными изделиями.

Самолет SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Он станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет». Машина с российскими бортовыми системами совершила первый полет 29 августа 2023 года.