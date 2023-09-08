Новое здание СПИД-центра открылось в Подмосковье

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Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями начал прием пациентов по новому адресу — г. Котельники, мкр Силикат, 41А. Центр теперь расположен в новом 3-этажном здании.

В настоящее время в Московской области лечение ВИЧ-инфекции получают более 38 тыс. пациентов. Благодаря раннему выявлению, эффективности проводимой работы, в регионе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За последние 3 года этот показатель снизился более, чем на 7%.

После переезда в новое здание Центр увеличил мощность амбулаторно-поликлинического звена с 200 до 360 посещений в смену. Также были приняты на работу узкопрофильные специалисты по таким профилям, как дерматовенерология, стоматология, офтальмология, оториноларингология, неврология, фтизиатрия и другим. Для пациентов доступны рентгеновские исследования, компьютерная томография, остеоденситометрия, ультразвуковые и эндоскопические исследования.

«Важно, что в одном месте предусмотрена возможность проведения комплекса диагностических исследований, а также прием не только инфекционистов, но и врачей еще 14 специальностей. Расширение перечня видов медицинской помощи поможет рано выявлять, лечить и проводить профилактику клинических проявлений ВИЧ-инфекции и сопутствующей патологии, такой как сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром, остеопороз, онкологические и другие заболевания, наиболее часто сопровождающие течение ВИЧ-инфекции», — рассказал главный врач Московской областного Центра СПИД Александр Пронин.

Также на территории Центра организовано педиатрическое отделение для приема маленьких пациентов с отдельным входом, игровой зоной и детской площадкой. Кроме медицинской помощи, у детей и подростков появилась возможность получать психологическую поддержку. Центр уже начал прием пациентов и оказание медицинской помощи по новому адресу.

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru