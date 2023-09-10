Подготовка космического корабля «Союз МС-24» вышла на финишную прямую

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Вторая «примерка» корабля «Союз МС-24» прошла на Байконуре. О важности этого процесса в небольшом эксклюзивном интервью рассказал командир экипажа Олег Кононенко.На «примерке» космонавты по очереди заняли свои места в корабле. В спускаемом аппарате и бытовом отсеке они посмотрели, как размещены снаряжение и грузы, протестировали бортовые системы. После осмотра специалисты «Энергии» приступили к погрузке космической головной части «Союз МС-24» для отправки корабля на общую сборку с ракетой-носителем.