Ремесленное производство очков открыто во Владимире.

Я, Виктор Щедринов, потомственный кузнец, внук кузнеца Ивана Фадина.

Более 20-ти лет работаю с европейскими дизайнерскими компаниями, создателями и производителями оптики. Очков и оправ для очков.

И, в 2023, после нескольких лет разработок, я создал свою коллекцию оптики, в традиционно русском дизайне со взглядом в будущее.

Моя идея в том, чтобы всё делать в России, руками, из российского материала, российским инструментом.

Не использовать пластик, где это возможно. Не использовать электричество, где это возможно.

Конструкция моих оптических изделий максимально практична.

Дизайн вдохновлён историей оптики, искусствами, киберпанком и народными ремёслами.

Все изделия с заушником могу изготовить по индивидуальному размеру.