Ремесленное производство очков открыто во Владимире.
Я, Виктор Щедринов, потомственный кузнец, внук кузнеца Ивана Фадина.
Более 20-ти лет работаю с европейскими дизайнерскими компаниями, создателями и производителями оптики. Очков и оправ для очков.
И, в 2023, после нескольких лет разработок, я создал свою коллекцию оптики, в традиционно русском дизайне со взглядом в будущее.
Моя идея в том, чтобы всё делать в России, руками, из российского материала, российским инструментом.
Не использовать пластик, где это возможно. Не использовать электричество, где это возможно.
Конструкция моих оптических изделий максимально практична.
Дизайн вдохновлён историей оптики, искусствами, киберпанком и народными ремёслами.
Все изделия с заушником могу изготовить по индивидуальному размеру.
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