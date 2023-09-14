Добавить статью
Лого Сделано у нас
Мифы о производстве в России

Ремесленное производство очков открыто во Владимире.

Я, Виктор Щедринов, потомственный кузнец, внук кузнеца Ивана Фадина.

Более 20-ти лет работаю с европейскими дизайнерскими компаниями, создателями и производителями оптики. Очков и оправ для очков.

И, в 2023, после нескольких лет разработок, я создал свою коллекцию оптики, в традиционно русском дизайне со взглядом в будущее.

Моя идея в том, чтобы всё делать в России, руками, из российского материала, российским инструментом.

Не использовать пластик, где это возможно. Не использовать электричество, где это возможно.

Конструкция моих оптических изделий максимально практична.

Дизайн вдохновлён историей оптики, искусствами, киберпанком и народными ремёслами.

Все изделия с заушником могу изготовить по индивидуальному размеру.

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Очки, оправы для очков, ремесло, народные художественные промыслы.
  • Нет аватара exVHM.ru
    14.09.2314:45:05

    Обращайтесь на деревню бабушке

    Отредактировано: exVHM.ru~14:45 14.09.23
    #1268593
  • Clausson Clausson
    14.09.2315:41:10

    Где можно посмотреть портфолио?

    #1268598
  • Артем Есаев Артем Есаев
    14.09.2316:13:29

    Виктор, Вам надо как-то показать товар лицом, а то написали столько всего завлекательного и ни одной фоточки или ссылочки.

    Отредактировано: Артем Есаев~16:14 14.09.23
    #1268601
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,