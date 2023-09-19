Ростех досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков

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Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» с опережением сроков поставил в войска гранатометы ГМ-94. Данное оружие особенно востребовано у штурмовиков в зоне СВО. Оно обладает прекрасной эргономикой, малым весом и несильной отдачей. Это особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником практически лицом к лицу.

Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров — со сложенным.

Преимущество этой разработки — широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43-мм, в том числе осколочных и термобарических. Гранатомет обладает безопасным для стрелка радиусом взрыва снаряда до 5 метров и позволяет вести операции в условиях плотной городской застройки и в помещениях.